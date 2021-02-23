Hadise'nin çağrısına Seda Bakan'dan yanıt verdi

Hadise, makyajsız fotoğrafını paylaşarak, yeni bir akım başlattığını duyurdu.

Oyuncu aşkı Kaan Yıldırım ile ilişkisine yeniden şans veren şarkıcı Hadise, pandemi sürecinde sosyal medyayı aktif kullanmaya başladı.

Gönderilerine bir yenisini daha ekleyen Hadise, makyajsız videosunu Instagram hesabından yayınladı. 35 yaşındaki şarkıcı, yaptığı paylaşımla doğallığını gözler önüne serdi.

HADİSE'DEN YENİ AKIM

Takipçilerine, "Haydi, siz de #makyajsızpazartesi etiketiyle makyajsız video veya fotoğrafınızla bir sevdiğinize meydan okuyun ve başlattığımız bu harekete katılın" çağrısında bulunan Hadise, oyuncu Seda Bakan'a da meydan okudu.

"MAKYAJSIZ DA GÜZELİZ"

Ünlü şarkıcının meydan okumasını kabul eden Bakan, makyajsız bu karesini Instagram hesabından yayınladı. 35 yaşındaki oyuncu, gönderisine, "Canım Hadise; #makyajsızpazartesi challenge kabul edildi ve bu challenge Hazal Türesan'a yollandı" notunu düştü.

Türesan da "Elbette ki makyajsız da güzeliz canım Seda Bakan..." ifadeleriyle doğal pozunu paylaştı.