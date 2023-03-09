Hadise'nin desteklediği yardım kampanyasından 11.6 milyon euro toplandı Hadise'nin de yer aladığı Hollanda'nın Türkiye için düzenlediği yardım kampanyasından 11.6 milyon euro para elde edildi.

Ünlü şarkıcı Hadise, Türkiye'de gerçekleşen ve 10 ilimizi etkileyen iki depremin ardından depremzedeler için harekete geçti.

Ünlü şarkıcı, Hollanda'da başlatılan kampanyaya destek verdi. Radyo kanallarındaki yayına katılan Hadise, şunları söylemişti:

"Şu an Hollanda'da radyo istasyonundayım. Depremzedeler için yardım toplanıyor... Yoğun bir gün... Acımız büyük... Evet çok zor günler

geçiyoruz ama bir olunca gördüğünüz gibi her şeyi başarıyoruz.

"Köprü olmak önemli"

Burada olmak benim için önemli... Çünkü ben gurbetçi

bir ailenin evladıyım. Burada insanlarla aramızda köprü olabilmek benim için

çok önemli..."



"Daha sonra İstanbul'a döneceğim ve akşamki ortak yayında ben de olacağım"

11.6 milyon euro

Hadise, doğup büyüdüğü Belçika'da Türkiye ve Suriye'deki deprem mağdurları için düzenlenen yardım kampanyasında 20 sanatçı arkadaşıyla 'People Help The People' (İnsanlar insanlara yardım eder) şarkısını seslendirmişti.

Şarkı tüm radyolarda çaldı ve birçok medya kuruluşu canlı yayınlarla gün boyu yardım kampanyasını destekledi. Kampanyada 11.6 milyon euro toplandı.