Hadise'nin elbisesi geceliğe benzetildi Son konserinde kırmızı mini elbise giyen Hadise, yine gündem olmayı başardı.

ensonhaber.com

Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli depremden sonra paylaşımları ve yardımlarıyla depremzedelerin yanında olduğunu gösteren ünlü şarkıcı Hadise, geçtiğimiz akşam yine depremden etkilenen çocuklar için konser verdi.

7 bin kişilik dev konserde 37 yaşındaki popçu, kırmızı kanatlı göğüs dekolteli mini bir elbise ve yine aynı renkte çizmeliyle giydi.

"Çocuklara bağışlanacak"

Hit parçalarıyla konsere başlayan ünlü şarkıcı konserinden bazı kareleri sosyal medya hesabından paylaşarak şu notu düştü; "Konsere gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ederim. Konserden elde edilen tüm gelir depremde ebeveynlerini kaybeden çocuklar için bağışlanacak."

Konserden video ve fotoğrafları da sosyal medya hesabından yayınlayan ünlü şarkıcıya, yorum ve beğeni yağdı. Hadise'nin kırmızı seksi elbisesini geceliğe benzetenler de oldu.