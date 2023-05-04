Hadise'nin kalça dansı olay oldu Cesur pozlarıyla dikkat çeken şarkıcı bu kez derin göğüs dekolteli kıyafetiyle yaptığı dansı paylaştı.

ensonhaber.com Mehmet Dinçerler ile 5 ay evli kalan Hadise, geçtiğimiz sene kısa süren evliliğiyle gündem olmuştu. Ebru Gündeş'in eşi Reza Zarrab'la da yasak aşk yaşadığı iddialarıyla yer alan Hadise, şimdi de sosyal medya paylaşımlarıyla konuşuluyor. Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle dans etti Hadise, yeni şarkısı Feryat'ın klibi için verdiği üstsüz pozlarla dikkat çekmişti. Instagram hesabında sık sık paylaşımlar yapan şarkıcı, şimdi de derin göğüs dekolteli kıyafetiyle dans ettiği anları yayınladı. Hadise'ye beğeni ve yorumlar yağdı.