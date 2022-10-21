Hadise'nin Londra pozları yoğun ilgi gördü

Doğum günü için Londra'ya giden başarılı şarkıcı, doğal halini gözler önüne serdi. Yaptığı paylaşım kısa sürede büyük beğeni topladı.

Geçtiğimiz günlerde büyük bir aşkla evlendiği iş adamı Mehmet Dinçerler'den ayrılan şarkıcı Hadise, paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerin arasında yer alan güzel şarkıcı, ayrılık sonrası kendisini konserlerine verdi.

22 Ekim'de 37 yaşına girecek

Hayranlarıyla sık sık bir araya gelen Hadise, konserlerinde şarkılarıyla sık sık göndermeler yapıyor.

36 yaşındaki başarılı şarkıcı, 22 Ekim'de yeni yaşını kutlayacak.

Londra'ya gitti

Dinçerler ile ortak arkadaşları tarafından erkenden doğum günü sürprizi yapılan Hadise, dün soluğu Londra'da aldı.

Ünlü şarkıcı burada çektiği fotoğrafları da sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

Büyük beğeni topladı

Fotoğrafları arasında makyajsız haline de yer veren Hadise paylaşımına, "Londra'da Hadise" notunu düştü.

Fotoğraflar kısa sürede büyük beğeni topladı.