Petrol
92.95
0.62%
Euro
18.1834
-0.14%
Dolar
18.5982
-0.05%
Altın
975.19
0.20%
Borsa
3930
0.75%
Bitcoin
358.226
-1.04%
BTXN Coin
9.65
0.94%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 15 C

    Hadise'nin Londra pozları yoğun ilgi gördü

    Doğum günü için Londra'ya giden başarılı şarkıcı, doğal halini gözler önüne serdi. Yaptığı paylaşım kısa sürede büyük beğeni topladı.
    • 21.10.2022 - 15:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hadise'nin Londra pozları yoğun ilgi gördü

    Geçtiğimiz günlerde büyük bir aşkla evlendiği iş adamı Mehmet Dinçerler'den ayrılan şarkıcı Hadise, paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor.

    Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerin arasında yer alan güzel şarkıcı, ayrılık sonrası kendisini konserlerine verdi.

    22 Ekim'de 37 yaşına girecek

    Hayranlarıyla sık sık bir araya gelen Hadise, konserlerinde şarkılarıyla sık sık göndermeler yapıyor.

    36 yaşındaki başarılı şarkıcı, 22 Ekim'de yeni yaşını kutlayacak.

    Hadise nin Londra pozları yoğun ilgi gördü #1

    Londra'ya gitti

    Dinçerler ile ortak arkadaşları tarafından erkenden doğum günü sürprizi yapılan Hadise, dün soluğu Londra'da aldı.

    Ünlü şarkıcı burada çektiği fotoğrafları da sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

    Büyük beğeni topladı

    Fotoğrafları arasında makyajsız haline de yer veren Hadise paylaşımına, "Londra'da Hadise" notunu düştü.

    Fotoğraflar kısa sürede büyük beğeni topladı.

    Hadise nin Londra pozları yoğun ilgi gördü #2

    Hadise nin Londra pozları yoğun ilgi gördü #3

    Hadise nin Londra pozları yoğun ilgi gördü #4


    Siz bir de şimdi görün.. ''Tam bir afet-i devran''
    Medya

    Siz bir de şimdi görün.. ''Tam bir afet-i devran''

    Yağlık ayçiçeği tohumu gümrük vergisi düştü
    Ekonomi

    Yağlık ayçiçeği tohumu gümrük vergisi düştü

    Para kazanmanın robotik sistemini açıklıyor!
    Advertorial

    Para kazanmanın robotik sistemini açıklıyor!

    Görüş Bildir