Hadise'nin makyajsız fotoğraflarına yorum ve beğeni yağdı

Sosyal medya paylaşımları yoğun ilgi gören Hadise, son olarak makyajsız hallerini takipçilerinin beğenisine sundu.

Son günlerde adından sıkça bahsettiren güzel şarkıcı Hadise, yeni paylaşımıyla gündem oldu.

Evlilik kararı kadar boşanması da çok konuşulan şarkıcı, geçtiğimiz nisan ayında Mehmet Dinçerler ile nikah masasına oturmuştu.

5 ay süren evliliğini tek celsede sonlandıran çiftin ayrılığı aylarca konuşuldu.

Takı markasıyla reklam anlaşması

Ayrılık sonrasında ses tellerinden operasyon geçiren Hadise, bir süre sessizliğini koruyarak gözden uzak kalmayı tercih etti.

Son olarak ünlü bir takı markasıyla anlaşma yapan şarkıcı, zor günlerini geride bıraktı.

Yorum ve beğeni yağdı

Son alarak sosyal medyada 14 milyon takipçisiyle makyajsız fotoğrafını paylaşan Hadise, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

"Herkese iyi haftalar." notunu düştüğü paylaşıma, "Bunu paylaşmak cesaret ister", "Makyajsız da güzelsin" yorumları yağdı.