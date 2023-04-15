Hadise'nin paylaşımına eski eşi Dinçerler'den hamle! Yeni şarkısının bir kesitini paylaşan Hadise'ye eski eşinden parçaya ithafen fotoğraflı bir paylaşım geldi. Dinçerler, tepki üzerine o paylaşımını kısa sürede sildi.

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Ünlü şarkıcı Hadise, Mehmet Dinçerler ile evliliği ve kısa süre sonra boşanma dönemi ile gündem oldu.

Çift, boşanma sürecinde çeşitli iddialarla konuşuldu.

Hadise, bugün çıkardığı “Feryat” şarkısında yaşadığı acıları dile döktü.

"Ölmek istedim, ölsün istedim"

Şarkısından kısa bir kısmı sosyal medya hesabından paylaşan Hadise, şu ifadeleri aktardı;

Bu şarkıya kadar sessiz feryattı benimki, duyanın anlamadığı, anlayacak olanın duymadığı. Kaç kere inandım, kaç kere yanıldım. Ölmek istedim, ölsün istedim. Kalbimi yerimden söküp atmak istedim. Her seferinde kıyıya vurmaktan yorulup bağıra çağıra feryat etmek istedim. Feryat işte tüm bu hislerle okyanusa açılmayı hayal edip hayal kırıklığıyla deniz kıyısına vuranların hikayesini anlatıyor.

Deniz kıyısından paylaştı

Hadise’nin duygu dolu paylaşımının ardından eski eşi Dinçerler’den bir hamle geldi.

Mehmet Dinçerler, deniz kıyısından çekilmiş eski bir fotoğrafını paylaştı.

Bu fotoğraf ile “kıyıya vuran benim” imajı veren Dinçerler, eleştiriler gelen paylaşımını kısa süre içinde sildi.