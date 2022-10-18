Petrol
91.85
0.25%
Euro
18.3238
0.17%
Dolar
18.5887
0.05%
Altın
990.1
0.35%
Borsa
3866
0.49%
Bitcoin
368.889
0.25%
BTXN Coin
9.35
-2.40%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Bulutlu 19 C

    Hadise'ye erken doğum günü

    Yakın arkadaşları, ünlü şarkıcı Hadise'ye erken doğum günü sürprizi düzenledi.
    • Haber Merkezi
    • 18.10.2022 - 14:45
    • Güncelleme : 18.10.2022 - 15:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hadise'ye erken doğum günü

    Mehmet Dİnçerler'le olan evliliği 5 ay süren Hadise'ye, arkadaşları erken doğum günü sürprizi yaptı.

    Hadise 37

    22 Ekim tarihinde 37 yaşına girecek olan Hadise, siyah kombiniyle dikkat çekti.

    Pasta üflerken çekilen pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan ünlü şarkıcı, paylaşımına; "Canım Revna sürprizin beni çok mutlu etti. Teşekkür ederim." yazdı.

    "İyi ki doğdun kraliçe"

    Hadise'nin pastasında 'Happy birthday Queen' (İyi ki doğdun kraliçe) yazması da gözden kaçmadı.

    Hadise ye erken doğum günü #1

    Hadise ye erken doğum günü #2

    Hadise ye erken doğum günü #3

    Hadise ye erken doğum günü #4

    Hadise ye erken doğum günü #5


    YouTube, tepki çeken kararından geri adım attı
    Teknoloji

    YouTube, tepki çeken kararından geri adım attı

    Başak Cengiz'in katili kendisine 'hakaret' edildiği gerekçesiyle şikâyetçi oldu
    3. Sayfa

    Başak Cengiz'in katili kendisine 'hakaret' edildiği gerekçesiyle şikâyetçi oldu

    Aslı kripto al-sat için en doğru stratejiyi buldu!
    Advertorial

    Aslı kripto al-sat için en doğru stratejiyi buldu!

    Görüş Bildir