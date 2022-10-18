Yakın arkadaşları, ünlü şarkıcı Hadise'ye erken doğum günü sürprizi düzenledi.

Mehmet Dİnçerler'le olan evliliği 5 ay süren Hadise'ye, arkadaşları erken doğum günü sürprizi yaptı.

Hadise 37

22 Ekim tarihinde 37 yaşına girecek olan Hadise, siyah kombiniyle dikkat çekti.

Pasta üflerken çekilen pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan ünlü şarkıcı, paylaşımına; "Canım Revna sürprizin beni çok mutlu etti. Teşekkür ederim." yazdı.

"İyi ki doğdun kraliçe"

Hadise'nin pastasında 'Happy birthday Queen' (İyi ki doğdun kraliçe) yazması da gözden kaçmadı.