Güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan, bir dergi çekimi için kamera karşısına geçti.

Buğra Gülsoy ile yer aldığı Dünyayla Benim Aramda dizisindeki sevişme sahnesinin yanı sıra mastürbasyon sahnesiyle de gündemden düşmeyen Hafsanur Sancaktutan, bu defa sosyal medya hesabından paylaştığı dans videosuyla konuşuldu.

Süper minili dans

Fotoğrafları çekilirken birden dans etmeye başlayan Hafsanur Sancaktutan'ın, alışılmışın dışındaki saçları dikkatlerden kaçmadı.

Hafsanur Sancaktutan dans etti ViDEO

Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla magazin gündemini meşgul eden Hafsanur Sancaktutan, Disney Plus dizisi Dünyayla Benim Aramda'daki mastürbasyon sahnesiyle çok konuşulmuştu. Yalnızca işini yaptığını söyleyen ünlü oyuncu, bu tür şeyleri normal bulduğunu belirtmişti.