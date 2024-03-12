Hafsanur Sancaktutan ile Sadri Alışık aşk yaşıyor iddiası Ekranların güzel oyuncularından Hafsanur Sancaktutan, iddiaya göre Turist Ömer’le tanıdığımız usta sanatçı Sadri Alışık’ın adını taşıyan torunu Sadri Alışık ile yakınlaştı.

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Güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan, internette yayınlanan Dünyayla Benim Aramda dizisindeki mastürbasyon sahnesiyle gündemi meşgul etmişti.

Şimdilerde 'Ya Çok Seversen' dizisi ile ekrana gelen Hafsanur Sancaktutan, aşk hayatıyla gündeme geldi.

Sadri Alışık

Hafsanur Sancaktutan’ın Kerem Alışık'ın oğlu Sadri Alışık ile flört etmeye başladığı ortaya çıktı. Magazin D'nin iddiasına göre; ikilinin birbirini tanıma aşamasında olduğu öğrenildi.

Daha önce mastürbasyon sahnesiyle ilgili açıklama yapan ünlü isim, "Ana akıma böyle bir iş olsa çocuklar da izleyeceği için böyle bir sahneyi oynamak istemem. Dijital olunca işin gereği oynamam gereken sahneyi oynadım. Oyunculukla alakalı sınırım her zaman var." demişti.