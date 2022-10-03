Hafsanur Sancaktutan, mastürbasyon sahnesiyle ilgili konuştu

Dünyayla Benim Aramda dizisinde mastürbasyon sahnesiyle dikkat çeken güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan konuya dair konuştu.

Hafsanur Sancaktutan, yeni dizisi Dünyayla Benim Aramda'nın ateşli sahneleriyle gündeme geliyor.

Son olarak Dünyayla Benim Aramda 2. bölümünde Hafsanur Sancaktutan'ın kendini tatmin ettiği anlar sosyal medyada gündem olmuştu.

Sancaktutan, mastürbasyon sahnesi ve tepkiler hakkında şunları söyledi:

"Kurallarıma aykırı değil"

"Aslında bu konuda dair çok fazla konuşmak istemiyorum, ben işimi yapıyorum, senaryoda yazan neyse benim kurallarıma aykırı olmadığı sürece normal buluyorum ben bunları."



