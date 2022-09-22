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- Hafsanur Sancaktutan'ın yatak sahnesi olay oldu
Hafsanur Sancaktutan'ın yatak sahnesi olay oldu
Dünyayla Benim Aramda dizisinde Sinem karakterini canlandıran oyuncu Hafsanur Sancaktutan performansıyla dikkat çekti.
- Haber Merkezi
- 22.09.2022 - 12:09
- Güncelleme : 22.09.2022 - 12:16
Dijital dizi platformunda yer alan Demet Özdemir, Buğra Gülsoy, Hafsanur Sancaktutan ve Metin Akdülger'in yer aldığı Dünyayla Benim Aramda dizisi, yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyada gündem oldu.
Dizide Demet Özdemir ve Buğra Gülsoy'un ateşli sahneleri çok konuşuldu. 2. bölümün sonunda ise Hafsanur Sancaktutan'ın sahneleri dikkat çekti.
Kendini tatmin etti
Dizide Sinem karakterini canlandıran Hafsanur Sancaktutan'ın, Buğra Gülsoy'un hayat verdiği Tolga'nın fotoğraflarına bakıp kendisini tatmin ettiği sahne, sosyal medyada gündem oldu.
Hafsanur Sancaktutan'ın mastürbasyon sahnesini görenler, bu görüntülerin çok gereksiz olduğunu dile getirdi.