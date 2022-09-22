Hafsanur Sancaktutan'ın yatak sahnesi olay oldu

Hafsanur Sancaktutan'ın yatak sahnesi olay oldu

Dünyayla Benim Aramda dizisinde Sinem karakterini canlandıran oyuncu Hafsanur Sancaktutan performansıyla dikkat çekti.

Dijital dizi platformunda yer alan Demet Özdemir, Buğra Gülsoy, Hafsanur Sancaktutan ve Metin Akdülger'in yer aldığı Dünyayla Benim Aramda dizisi, yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyada gündem oldu.

Dizide Demet Özdemir ve Buğra Gülsoy'un ateşli sahneleri çok konuşuldu. 2. bölümün sonunda ise Hafsanur Sancaktutan'ın sahneleri dikkat çekti.

Kendini tatmin etti

Dizide Sinem karakterini canlandıran Hafsanur Sancaktutan'ın, Buğra Gülsoy'un hayat verdiği Tolga'nın fotoğraflarına bakıp kendisini tatmin ettiği sahne, sosyal medyada gündem oldu.

Hafsanur Sancaktutan'ın mastürbasyon sahnesini görenler, bu görüntülerin çok gereksiz olduğunu dile getirdi.