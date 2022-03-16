Hailey Baldwin'den yeni pozlar

Sağlığına kavuşan Victoria's Secret'ın ünlü modeli Hailey Baldwin, sahalara döndü.

Şarkıcı Justin Bieber'ın eşi model Hailey Baldwin, geçen hafta kahvaltı yaparken felç benzeri belirtiler gösterince apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Beyninde kan pıhtısı oluşan güzel model, iş hayatına döndü.

KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

Victoria's Secret'ın yeni koleksiyonu ile objektiflere birbirinden çarpıcı pozlar veren 25 yaşındaki Baldwin, bu karelerini kendi Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Instagram hesabı üzerinden konuya ilişkin açıklamada bulunan Hailey Baldwin, "Beynimde az miktarda oksijen eksikliğine neden olan çok küçük bir kan pıhtısı oluştuğunu gördüler, ancak vücudum bunu kendi kendine yendi ve birkaç saat içinde tamamen iyileştim" dedi.