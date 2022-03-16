Petrol
100.99
1.08%
Euro
16.18
0.55%
Dolar
14.72
0.15%
Altın
907.75
0.18%
Borsa
2079
-0.44%
Bitcoin
577.919
-0.13%
BTXN Coin
39.41
1.57%
Bitexen
2ºC
İstanbul
Bulutlu 2 C

    Hailey Baldwin'den yeni pozlar

    Sağlığına kavuşan Victoria's Secret'ın ünlü modeli Hailey Baldwin, sahalara döndü.
    • Haber Merkezi
    • 16.03.2022 - 07:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hailey Baldwin'den yeni pozlar

    Şarkıcı Justin Bieber'ın eşi model Hailey Baldwin, geçen hafta kahvaltı yaparken felç benzeri belirtiler gösterince apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Beyninde kan pıhtısı oluşan güzel model, iş hayatına döndü.

    KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

    Victoria's Secret'ın yeni koleksiyonu ile objektiflere birbirinden çarpıcı pozlar veren 25 yaşındaki Baldwin, bu karelerini kendi Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

    Instagram hesabı üzerinden konuya ilişkin açıklamada bulunan Hailey Baldwin, "Beynimde az miktarda oksijen eksikliğine neden olan çok küçük bir kan pıhtısı oluştuğunu gördüler, ancak vücudum bunu kendi kendine yendi ve birkaç saat içinde tamamen iyileştim" dedi.

    Hailey Baldwin den yeni pozlar #1

     

    Hailey Baldwin den yeni pozlar #2


    İlginizi Çekebilir

    Buğra Dijital Para ile Zengin Oldu!
    Coin Haber

    Buğra Dijital Para ile Zengin Oldu!

    iPhone 14 modellerinin hepsinde yeni işlemci olmayacak
    Teknoloji

    iPhone 14 modellerinin hepsinde yeni işlemci olmayacak

    Kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilen iller
    İç Haber

    Kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilen iller

    Görüş Bildir