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    Hakan Altun'dan Ajda Pekkan açıklaması

    Ajda Pekkan'la aşk yaşadığı iddia edilen Hakan Altun'dan açıklama geldi.
    • Haber Merkezi
    • 01.10.2020 - 07:08
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    Hakan Altun'dan Ajda Pekkan açıklaması

    Seren Serengil, sunuculuğunu yaptığı programda Ajda Pekkan ve Hakan Altun'un aşk yaşamaya başladığını söyledi. Çiftin flört aşamasında olduğunu söyleyen Serengil, "Mutlu olduklarını duydum" dedi.

    "BASKIDAN DOLAYI AYRILABİLİRLER"

    Bu iddialara ilk cevap Hakan Altun'dan geldi. Canlı yayında açıklama yapan Serengil "Bodrum'da annemin bir yakınından bu bilgiyi aldım. Kadın Ajda Pekkan'ı tanıyor. Ajda, Hakan Altun'la aşk yaşıyormuş. Ben çok desteğim çok mutlu olurlar. İkisi bir düet yapsa yer yerinden oynar. Ben yakıştırdım onları. Mutlu olduklarını da duydum. Şimdi flört aşamasındalar. Baskıdan dolayı inşallah ayrılmazlar" dedi.

    HAKAN ALTUN: BİZ DOSTUZ

    Bu iddialar üzerine ilk açıklamayı Hakan Altun yaptı. Sanatçı aşk haberlerini yalanlayarak " Ajda hanımla müzik ve dostluk dışında herhangi bir ilişkimiz yoktur" dedi.

    Hakan Altun dan Ajda Pekkan açıklaması #1

    Hakan Altun dan Ajda Pekkan açıklaması #2

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