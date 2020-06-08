Hakan Aysev'in 6'ncı evliliği de yürümedi

2 yıl önce 6'ıncı evliliğini Evren Aysev ile yapan ünlü opera sanatçısı Hakan Aysev'den kötü haber geldi.

52 yaşındaki opera sanatçısı Hakan Aysev, 2018 yılında Evren Aysev ile nikah masasına oturmuştu.

Aysev'in 6'ıncı evliliğinde de sorunlar olduğu ortaya çıktı. Bir süredir sorunlarını çözmeye çalışan çift, aralarındaki anlaşmazlıkları çözemeyince evlerini ayırmaya karar verdi.

"BEN İLİŞKİLERİMİ RESMİ YAŞIYORUM"

Aysev, yaptığı evliliklerle ilgili "Ben daha resmi yaşıyorum ilişkilerimi, daha ciddiye alıyorum insanları ve kıramıyorum. Bir insan hayatını benle devam ettirmek, evlenmek istiyorsa tabii ki diyorum" demişti.

Daha önce 5 kez evlenip ayrılan Hakan Aysev, ilk evliliğini 1988 yılında yaptı. 2000 yılında ikinci kez nikah masasına oturan Hakan Aysev, yine mutluluğu bulamadı. Üçüncü eşi Pelin Doğan ile 9 Mart 2008'de evlenen Hakan Aysev, 6 Haziran 2008'de boşandı. Hakan Aysev 4. evliliğini mimar Esen Öncan ile yaptı. Esen Can adında bir de kızları olan ikili 23 Ocak 2013'te resmi olarak yollarını ayırdı.

Beşinci eşi meslektaşı Banu Karaca ile de 2016 yılında evlenen Hakan Aysev, 3 Temmuz 2017'de boşandı.