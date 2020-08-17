Hakan Çalhanoğlu ve eşi Sinem Çalhanoğlu tatilde

Hakan Çalhanoğlu ve eşi Sinem Çalhanoğlu tatilde

Boşanmanın eşiğinden dönen futbolcu Hakan Çalhanoğlu ve eşi Sinem Çalhanoğlu, sıkıntılı günleri geride bıraktı.

İtalya’nın Milan takımında top koşturan Hakan Çalhanoğlu, eşi Sinem Çalhanoğlu ile bebek bekledikleri günlerde ayrılık kararı almıştı.

İKİNCİ BAHAR

Neyse ki kara bulutlar çabuk dağıldı, çift evliliklerine bir şans daha tanımaya karar verdi. Geçen yıl kızları Liya’nın doğumuyla büyük sevinç yaşayan Çalhanoğlu çifti, şimdilerde ikinci baharı yaşıyor.

Tatil için bebekleriyle beraber Türkiye’ye gelen Sinem ve Hakan Çalhanoğlu, Çeşme’de tekne kiraladı.

ANNE TAVLA OYNADI

Başarılı futbolcunun Almanya’dan tanıdığı meslektaşı Yasin Öztekin ve eşi Mücella Öztekin de tekneye misafir oldu. Hakan Çalhanoğlu önceki gün teknede kucağında kızıyla görüntülendi.

Sinem Çalhanoğlu, Mücella Öztekin’le tavla oynarken, eşi Hakan Çalhanoğlu da Liya’yı oyaladı.