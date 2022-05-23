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    Hakan Peker, sevgilisiyle poz verdi

    Hakan Peker, sevgilisiyle önceki gün düzenlenen bir davete katıldı.
    • Haber Merkezi
    • 23.05.2022 - 15:06
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    Hakan Peker, sevgilisiyle poz verdi

    61 yaşındaki şarkıcı Hakan Peker, önceki akşam katıldığı ödül töreninde aşkını ilan etti.

    "Artık saklamak yok"

    Törene sürpriz aşkı yazar Hande Ertekin ile el ele gelen ünlü şarkıcı, "Artık aşkımızı kimseden saklamıyoruz" dedi.

    "2040'a randevu verdi"

    Peker, gazetecilerin 'Hiç yaşlanmıyorsunuz' sözlerine ise "Tamam o zaman, 2040 yılında burada aynen buluşmak üzere" diyerek muhabirleri gülümsetti.

    Hakan Peker, sevgilisiyle poz verdi #1


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