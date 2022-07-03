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    Hakan Sabancı yeni aşkıyla yakalandı

    Hakan Sabancı yeni aşkıyla yakalandı

    Şeyma Subaşı ile aşk iddiaları magazin dünyasını sallayan Hakan Sabancı, tekne tatilinde samimi dakikalar yaşadığı yeni aşkıyla görüntülendi.
    • Haber Merkezi
    • 03.07.2022 - 13:48
    • Güncelleme : 03.07.2022 - 14:03
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    31 yaşındaki genç iş adamı Hakan Sabancı ile Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı arasındaki ilişki iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü.

    Hakan Sabancı, Şeyma Subaşı ile ilişkisinin duyulmasının ardından annesinden sert tepkiyle karşılaştı.

    Hakan Sabancı'ya annesinden tehdit

    Arzu Sabancı, birlikte olduğu sevgililerine dünyaca ünlü markalardan alışveriş yaptıran Şeyma Subaşı ile ilişkiyi onaylamadı.

    Anne Sabancı, Subaşı ile birlikteliğin devamı halinde, Hakan Sabancı'nın limitsiz kredi kartına el koyacağını söylemişti.

    Yeni aşkıyla yakalandı

    Bir diğer yandan son dönemlerde yaşadığı ilişkilerle adından sıkça söz ettiren Hakan Sabancı, yeni aşkı ile yakalandı.

    Habertürk'ün aktarımına göre, Hakan Sabancı'nın Şeyma Subaşı ile aşk iddialarının ardından, 'Gece' isimli yabancı bir manken ile yakınlaştığı da iddialar arasındaydı.

    Tüm bu iddiaları çürüten Sabancı, arkadaşları ile gittiği Bodrum Cennet Koyu'ndaki tekne tatilinde çalkantılı aşk hayatına yeni bir soluk getirdi.

    Hakan Sabancı yeni aşkıyla yakalandı #1

    Samimi pozları dikkat çekti

    Hakan Sabancı, tekne tatilinde sarışın bir genç kadınla yakınlaştı.

    Samimi pozları gündem yaratan ikili, teknenin üst katına geçip birlikte yemek yedi.

    Hakan Sabancı yeni aşkıyla yakalandı #2

    Hakan Sabancı'nın limitsiz kredi kartı elinden alındı

    Hakan Sabancı yeni aşkıyla yakalandı #3


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