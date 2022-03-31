Hakan Sabancı'nın limitsiz kredi kartı elinden alındı

Şeyma Subaşı ile aşk yaşadığı haberleriyle şu sıra gündemde olan Hakan Sabancı'ya annesinden veto geldi.

Sosyetenin ünlü güzellerinden Dila Tarkan'ın düğününde yakınlaştığı ve aşk yaşadığı iddia edilen Şeyma Subaşı ile Hakan Sabancı gündemden düşmüyor.

Yunanistan'da aşkları alevlenen aşıklar Türkiye'de de ayrılmaz oldu. Önceki gün Bebek'te objektiflere takılan Şeyma Subaşı, Hakan Sabancı ile ilgili soruları yanıtsız bıraktı.

Subaşı ile Sabancı, önceki akşam Etiler'deki bir mekanda sarmaş dolaş eğlendi.

PARALAR ŞEYMA'YA GİDECEK KORKUSU

Takvim'de yer alan habere göre, 3 oğlu olan Arzu Sabancı'nın bu aşk yüzünden canının çok sıkıldığı iddia edildi. Hakan'ın Şeyma ile yakınlaşmasına kızan Arzu Sabancı'nın, oğlunun limitsiz bir kredi kartına el koyduğu söyleniyor.

Şeyma subaşı, birlikte olduğu sevgililerine dünyada ünlü markalardan alırdığı mücevherlerle gündeme geliyordu. Mısırlı sevgilisi en son Subaşı'na lüks bir araba almıştı.