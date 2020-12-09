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    Hakan Taşıyan, dua istedi

    Operasyon geçirecek olan Hakan Taşıyan, sevenlerinden dua istedi.
    • Haber Merkezi
    • 09.12.2020 - 10:15
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    Hakan Taşıyan, dua istedi

    Bir döneme şarkılarıyla damga vuran Hakan Taşıyan, sağlık problemleri nedeniyle Ankara Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

    Organ nakline ihtiyacı olduğu tespit edilen 47 yaşındaki şarkıcı için aile yakınlarından organ bulundu ve ameliyata alınacak.

    "YENİDEN GÖRÜŞMEK DİLEĞİYLE"

    Hakan Taşıyan, Twitter hesabından, "Sevgili gönül dostlarım. 9 Aralık 2020 Çarşamba günü ameliyata gireceğim. Dualarınızı eksik etmeyin yeniden görüşmek dileğiyle" mesajını paylaştı.

    Hakan Taşıyan, dua istedi #1

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