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    Hakan Ural’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı: Sevmek ayıp mı yahu

    Dolmabahçe’de katıldığı iftar sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile karelerini paylaşan Hakan Ural, paylaşımında “Sevmek ayıp mı yahu” ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 17.04.2022 - 10:51
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    Hakan Ural’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı: Sevmek ayıp mı yahu

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı’nda düzenlenen iftar programında, sanat dünyası ile bir araya geldi.

    İftara İbrahim Tatlıses, Hülya Avşar, Demet Akalın, Hülya Koçyiğit ve Bülent Ersoy dahil birçok ünlü isim katıldı.

    Dikkat çeken açıklamaları ile sık sık gündeme gelen Hakan Ural da ifatara katılan ünlüler arasındaydı.

    Ural, iftar sonrasında yapılan paylaşımı ile yine çok konuşuldu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yer aldığı kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Ural’ın, paylaşımına düştüğü notlar dikkat çekti.

    “Ellerimizi hiç bırakmadık”

    ‘Sevmek suç mu’ ifadelerinin öne çıktığı açıklamada Ural, duygularını şu ifadeler ile dile getirdi:

    “Reis ile iftar. Memleketi milleti için 20 yılı aşkın durmadan çalışan, halkın oyları, takdiri ile defalarca temsil ettiği makamda halkına, ülkesine binlerce saymakla bitirilemeyecek eserler kazandırmış ve kazandırmaya devam eden yiğit, mert, vicdanlı Cumhurbaşkanımız Erdoğan. Ellerimizi hiç bırakmadık. Sevmek ayıp mı yahu.”

    Hakan Ural’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı: Sevmek ayıp mı yahu #1

    Hakan Ural’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı: Sevmek ayıp mı yahu #2

    Hakan Ural’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı: Sevmek ayıp mı yahu #3


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