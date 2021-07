Halil Sezai ‘tam dövemedim’ demişti! Komşusu konuştu: Beni her an öldürebilir!

Komşusunu sokak ortasında dövdükten sonra 42 gün tutuklu kalan ve sahne aldığı bir mekanda, "Tam dövemedim" sözleriyle yeniden gündeme gelen Halil Sezai hakkında, komşusundan bir şikayet daha geldi.

Geçtiğimiz eylül ayında, İstanbul Tuzla'da 68 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i darp ettiği gerekçesiyle 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılan ve savunmasında "Pişmanım" diyen şarkıcı Halil Sezai, yaklaşık 1 buçuk ay sonra tahliye edilmişti.

Ünlü şarkıcı Halil Sezai, tahliyesiyle birlikte adeta pişmanlığını bir kenara bıraktı.

Hem sosyal medyada hem de sahne aldığı bir mekanda söylediği sözler ve çektiği klipte yer alan görseller üzerine bu kez de "tehdit" ve "hakaret" soruşturmasının tarafı oldu.

"BENİ ŞEYTAN GİBİ GÖSTERDİ"

Darp edilen komşu Hüseyin Meriç, avukatı aracılığı ile İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na 7 sayfalık bir dilekçe sunarak Halil Sezai'den yeniden şikayetçi oldu.

Meriç dilekçesinde, 42 gün cezaevinde kalıp çıkan Halil Sezai'nin sosyal medya hesabında ve çektiği klipte kendisine hakaret ve tehdit bulunduğunu iddia etti.

Sezai'nin sosyal medya üzerinden kendisini kastederek "Şapkalı şeytan! Yeni sene sana da huzur getirsin her şeye rağmen! Ben yaşayan ölülere ağıt ile uğurluyorum bu seneyi." diyerek milyonlar önünde ölümle tehdit ve hakaret suçunu işlediğini belirtti.

Kendisinin fötr şapkayla tanındığını da ekleyen Meriç, Sezai'nin "Ağıt" adlı klibinde kendisini haksızlık yapan bir şeytan gibi gösterdiğini de ifade etti.

''KİN BESLİYOR, HER AN ÖLDÜREBİLİR''

Dilekçenin devamında Halil Sezai'nin, sahne aldığı bir mekanda "Siz böyle 'amcacık' falan diye tanıdınız ama. Hak etti, kafam güzeldi. Gerektiği şekilde tam dövemedim, bir dahaki sefere. Duygum bu yalan söylemiyorum" sözlerine vurgu yapıldı.

Sezai'nin eylemlerine devam edeceği ve "Bir dahaki sefere" diyerek kendisini öldüreceğini belirten Meriç, olayın ardından zor zamanlar geçirdiğini de aktardı.

Korkudan işini bıraktığını, evini terk ederek teknelerde yaşam sürüp gizlenmeye çalıştığını, psikolojisi ve vücut bütünlüğünün bozulduğunu dile getiren Meriç, "Can korkum var. Kin besliyor, her an öldürebilir.'' ifadelerini kullandı.

KORUMA VE UZAKLAŞTIRMA TALEBİ

Cezaevinin Halil Sezai'yi ıslah etmediğini vurgulayan Hüseyin Meriç, uzaklaştırma ve koruma talebinde bulundu.

Halil Sezai'nin, "ölümle tehdit" ve "hakaret" suçlarından tutuklanmasını ve tutuklu yargılanması için dava açılmasına karar verilmesini istedi.

Şikayetle ilgili soruşturma başlatılırken savcılığın vereceği karar merak konusu oldu.