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    Halil Sezai’nin İzmit konseri iptal edildi

    İstanbul’da komşusunu darp ettiği görüntüleri ortaya çıkan Halil Sezai’nin İzmit’te vereceği konser iptal edildi.
    • İHA
    • 17.09.2020 - 03:14
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    Halil Sezai’nin İzmit konseri iptal edildi

    İstanbul’un Tuzla ilçesinde bulunan 4 villalık bir sitede 2 villayı film çekimi için kiralayan Halil Sezai ile yanındaki villada yaşayan Hüseyin Meriç (66) arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıkmış, ünlü sanatçı Halil Sezai Paracıkoğlu, 67 yaşındaki kalp hastası Hasan Meriç’i darbetmişti.

    İZMİT KONSERİ İPTAL EDİLDİ

    Darp görüntüleri ortaya çıkan Halil Sezai’ye sosyal medyada büyük tepki gösterildi. Yaşanan olaydan sonra görüntülerin ortaya çıkması sonucu, İzmit’te  akşam Halil Sezai’nin Hüsnü Şenlendirici ile sahne alacağı konserin, mekan işletmecileri tarafından iptal ettiği öğrenildi.

    Halil Sezai’nin İzmit konseri iptal edildi #1

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