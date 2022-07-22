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    Halsey renkli bikinisiyle boy gösterdi

    Türkiye'de konser verecek olan Halsey, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 22.07.2022 - 08:50
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    Halsey renkli bikinisiyle boy gösterdi

    Dünyaca ünlü şarkıcı Halsey,  Türk sevgilisi Alev Aydın’la birlikte Ender adını verdiklerini oğlunu 2021’de dünyaya getirdi.

    Bir süredir çeşitli sağlık sorunlarının olduğunu belirten 27 yaşındaki şarkıcı, hastalıkları ortaya çıkarken vücudunun ona isyan ettiğini ve hastalıklarının asıl nedenlerini hala bulmaya çalıştığını söylemişti.

    Turne öncesi şarj

    Hayranlarını korkutan Halsey sahnelere döndü. Turne öncesi küçük bir tatil yapan Halsey renkli bikinisiyle poz vermeyi de ihmal etmedi.

    Fit görüntüsüyle ve makyajsız doğal haliyle hayranlarından tam not alan Halsey'e takipçileri beğeni yağdırdı.

    Halsey turne öncesi şarj olduğunu paylaşımında dile getirdi.

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    Halsey renkli bikinisiyle boy gösterdi #2

    Halsey renkli bikinisiyle boy gösterdi #3


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