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    Halsey, Türk sevgilisine yatakta poz verdi

    Türk senarist Alev Aydın, sevgilisi dünyaca ünlü şarkıcı Halsey'i yatakta çekti.
    • Haber Merkezi
    • 16.03.2022 - 11:01
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    Halsey, Türk sevgilisine yatakta poz verdi

    Dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, geçtiğimiz yıl Türk senarist Alev Aydın ile birlikteliğinden oğlu Ender'i dünyaya getirmişti.

    Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Halsey, şimdi de çocuğunun babası yatak odasında poz verdi.

    SEVGİLİYE YATAKTA POZ

    Şarkıcı, sevgilisine yatağın içinde verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Siyah iç çamaşırıyla yatakta sevgilisine poz veren Halsey'e hayranlarından beğeni yağdı.

    Halsey, Türk sevgilisine yatakta poz verdi #1

    Halsey, Türk sevgilisine yatakta poz verdi #2


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