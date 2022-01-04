Halsey'den Ender Ridley paylaşımı

Dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, Türk sevgilisi Alev Aydın ile birlikteliğinden dünyaya gelen oğlunun fotoğraflarını paylaştı.

Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan şarkıcı Halsey ile senarist Alev Aydın, ilk çocukları Ender Ridley'e 14 Temmuz'da kavuşmuşlardı.

Halsey, altı aylık olan oğlunun fotoğraflarını yaklaşık 28 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladı.

"BİT KAFA"

Halsey, gönderisine, "Seninle dolu bir yıl için sabırsızlanıyorum." notunu düştü. Türk senarist Alev Aydın da sevgilisine kayıtsız kalmadı.

Aydın, Halsey'in paylaşımına, "Bit kafa!" şeklinde esprili bir yorum yaptı. Ünlü şarkıcının gönderisine takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum yağdı.