Halsey'den Türkçe paylaşım

Halsey'in son paylaşımına paylaşımına Türk takipçilerinden yorum yağdı.

Türk senarist Alev Aydın ile birlikteliğinden bir çocuğu olan ünlü Amerikalı şarkıcı Halsey, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Türk sevgilisinden Ender adında bir oğlu olan ve oğlunun pozlarını sık sık paylaşan dünyaca ünlü isim, Türkçe öğrenmeye de çalışıyor.

"Sevgi paylaştıkça artar"

Halsey son olarak, Türkçe bir yorumla sevgilisi ve oğlunu paylaştı. "Sevgi paylaştıkça artar" diyen Halsey'in yorumuna Türk takipçiler beğeni ve yorum yağdırdı.