Halsey'in İstanbul turu devam ediyor: Mantı, sarma, serpme kahvaltı...

Türkiye ziyaretiyle gündemden düşmeyen Amerikalı şarkıcı Halsey, Türk mutfağına hayran kaldı.

Yüzde 11 oranında Türk DNA'sına sahip olduğunu söyleyen ve Türkçe tweet'leriyle gündeme gelen Macaristan asıllı Halsey, İstanbul turunu sürdürüyor.

Gerçek adı Ashley Nicolette Frangipane olan Amerikalı şarkıcı Halsey, cuma günü Türkiye'ye gelerek Twitter sayfasından "Herkes sakin olsun lütfen" diye bir mesaj paylaştı.

İstanbul'a gelen şarkıcı, gezdiği yerlerden kesitleri sosyal medya hesabından yayınladı.

SERPME KAHVALTI, MANTI, SARMA...

İstanbul'u gezerken yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Halsey, Türk mutfağını denemeyi ihmal etmedi. Sabah serpme Türk kahvaltısı yapan Halsey, yediği mantıyı ve sarmayı takipçileriyle paylaştı.

"TÜRKÇE ÖĞRENİYORUM"

Halsey, daha önce de Türkçe klavyesini paylaşarak "Türkçe öğreniyorum!" şeklinde tweet atmıştı.Yazım yanlışlarıyla sürekli olarak gündemde olan Akalın, Halsey'e "Türkçe öğretebilirim" cevabını vermişti.