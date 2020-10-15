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    Halsey'in İstanbul turu devam ediyor: Mantı, sarma, serpme kahvaltı...

    Türkiye ziyaretiyle gündemden düşmeyen Amerikalı şarkıcı Halsey, Türk mutfağına hayran kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 15.10.2020 - 10:30
    • Güncelleme : 15.10.2020 - 10:30
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    Halsey'in İstanbul turu devam ediyor: Mantı, sarma, serpme kahvaltı...

    Yüzde 11 oranında Türk DNA'sına sahip olduğunu söyleyen ve Türkçe tweet'leriyle gündeme gelen Macaristan asıllı Halsey, İstanbul turunu sürdürüyor.

    Gerçek adı Ashley Nicolette Frangipane olan Amerikalı şarkıcı Halsey, cuma günü Türkiye'ye gelerek Twitter sayfasından "Herkes sakin olsun lütfen" diye bir mesaj paylaştı.

    İstanbul'a gelen şarkıcı, gezdiği yerlerden kesitleri sosyal medya hesabından yayınladı.

    Halsey in İstanbul turu devam ediyor: Mantı, sarma, serpme kahvaltı... #1

    SERPME KAHVALTI, MANTI, SARMA...

    İstanbul'u gezerken yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Halsey, Türk mutfağını denemeyi ihmal etmedi. Sabah serpme Türk kahvaltısı yapan Halsey, yediği mantıyı ve sarmayı takipçileriyle paylaştı.

     

    Halsey in İstanbul turu devam ediyor: Mantı, sarma, serpme kahvaltı... #2

    "TÜRKÇE ÖĞRENİYORUM"

    Halsey, daha önce de Türkçe klavyesini paylaşarak "Türkçe öğreniyorum!" şeklinde tweet atmıştı.Yazım yanlışlarıyla sürekli olarak gündemde olan Akalın, Halsey'e "Türkçe öğretebilirim" cevabını vermişti.

     

    Halsey in İstanbul turu devam ediyor: Mantı, sarma, serpme kahvaltı... #3

    Halsey in İstanbul turu devam ediyor: Mantı, sarma, serpme kahvaltı... #4

    Halsey in İstanbul turu devam ediyor: Mantı, sarma, serpme kahvaltı... #5

    Halsey in İstanbul turu devam ediyor: Mantı, sarma, serpme kahvaltı... #6

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