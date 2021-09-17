Haluk Levent, 22 yıl sonra itiraf etti

17 Ağustos 1999 depreminin ardından yardım etmek için bölgeye giden Haluk Levent, o görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine yaşadığı pişmanlığı dile getirdi.

Kurucusu olduğu AHBAP derneği ile yardımlar gerçekleştiren Haluk Levent, 17 Ağustos depreminin ardından bölgeye koşan isimlerdendi. 1999 yılına ait görüntülerin sosyal medyada yeniden gündeme gelmesinin ardından Haluk Levent bir itirafta bulundu.

"BİLİNÇSİZDİK"

O dönem yardım konusunda tecrübesiz olduğunu belirten Levent, "Hayatımın en bilinçsiz yardımıydı, pişmanım. Ağustos ayı olduğu için on binlerce büyük boy yazlık çadır yaptırmıştık. Kurduğumuz çadır kentler 20 gün sonra yağmurla soğukla tuz buz olmuştu. Keşke konteyner alsaydık. Tecrübesizdik" ifadelerini kullandı. Yıllar içinde AHBAP derneğiyle binlerce yadımda bulunan Levent en son büyük yangınlarda bölge halkına destek olmuştu.