Haluk Levent, Doğukan Manço'dan özür diledi

Doğukan Manço,'Kurtalan Ekspres Barış Manço Saygı Gecesi'ne sert tepki gösterdi.

Türk müziğinin efsane isimlerinden Barış Manço'nun müzisyen oğlu Doğukan Manço, babasının adına düzenlenen bir etkinliğe tepki gösterdi.

"Saygı"

Manço, 'Kurtalan Ekspres Barış Manço Saygı Gecesi' adlı programın kendisinden ve ailesinden izin alınmadan gerçekleştirildiğini belirteren yapımcı Polat Yağcı'ya seslenerek "Barış Manço Saygı Gecesi' adı altında bir konser yapıyorsunuz. Bırakın aileden bir rıza almayı, aile bireyleri haberi bile sosyal medyadan öğreniyor. Saygı kelimesi sizin için neyi ifade ediyor?" dedi. Gecede sahne alan ünlü sanatçı Haluk Levent de Manço'dan özür diledi.

Haluk Levent cevap verdi

Doğukan Manço'nun bu açıklamasını gören ve etkinlikte sahne alan Haluk Levent, Manço'dan özür diledi.

Levent, "Haklısın kardeşim. Ben de 1 şarkı söyledim dün akşam. Çünkü Kurtalan Expresi çok seviyorum. Ben kendi adıma özür diliyorum. Değerli Barış Manço ailesi hepimizin ailesidir. Kasıtlı yapılmış olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ama yine de ortada bir telif bir emek var." ifadelerini kullandı.