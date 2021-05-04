Haluk Levent gençlik fotoğrafını paylaştı

Haluk Levent, sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Sosyal medyada son günlerde başlayan gençlik fotoğrafı ile güncel fotoğraf paylaşma akımı devam ediyor. Ünlü şarkıcı Haluk Levent de sosyal medyada başlatılan '20'li yaşlar' akımına uydu.

"AŞIK OLMAYIN"

Levent, gençlik yıllarına ait bir karesini paylaştı. Ünlü şarkıcı, "Bir akım var diyorlar 20’li yaşlar için. Buyurun. Aşık falan olmayın ama" notuyla gençlik yıllarında çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

Levent'in yatakta gitar çalarken çekilen gençlik fotoğrafına ise kısa sürede binlerce beğeni geldi.

YILMAZ MORGÜL'E BENZETTİLER

Haluk Levent'in bu paylaşımı, sosyal medya kullanıcıları tarafından Yılmaz Morgül'e benzetildi.