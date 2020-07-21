Haluk Levent kadınlara seslendi

Haluk Levent'in, Pınar Gültekin'in eski sevgisi tarafından öldürülmesinin ardından kadınlara verdiği tavsiye tepki çekti.

Muğla'nın Ula ilçesinde üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in eski sevgilisi tarafından öldürülmesi, tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdı.

Ünlü sanatçı Haluk Levent de bu olayın ardından sosyal medya hesabından kadınlara tavsiye verdi. Paylaşımı tepki çeken Levent, daha sonra özür dileyip mesajını sildi. Tepkilerin artması üzerine sinirlenen ünlü sanatçı, özrünü geri alıp paylaşımını tekrar yükledi.

"ŞİDDETİ HOŞ GÖRMEYİN"

Levent, sosyal medya hesabından "Kızlar! Haluk abinizin tavsiyesi! İlişkinizin ilk günlerinde erkek arkadaşınız kıskançlık ile başka bir durum ile az da olsa size şiddet uygularsa hoş görmeyin. Hatta bazıları gibi bunu sosyal medyada gösterip 'erkeğim benim' demeyin. Şiddeti meşrulaştırmayın. Yoksa ölürsünüz." mesajını paylaştı.

"BİRAZ ABARTTIM"

Ünlü sanatçı, gelen tepkiler üzerine özür diledi:

"Duygusal davranıp bu tweeti attım. Erkek egemen toplumda kadınlar bu kadar aşağılanırken her gün kadın tecavüz şiddet ve ölüm haberleri var iken ve erkeğin hafif darbetmesi kimi yerlerde övünç kaynağı gösterilirken bu tweette biraz abartmış olabilirim. Lütfen bağışlayın."







