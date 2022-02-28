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    Haluk Levent: Kalça dolgusu yaptıracağım

    Haluk Levent'ten "Estetik düşünüyor musunuz?" sorusuna cevap verdi.
    • Haber Merkezi
    • 28.02.2022 - 13:07
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    Haluk Levent: Kalça dolgusu yaptıracağım

    Geçtiğimiz günlerde savaşla mücadele eden Ukrayna için 5 yardım tırı göndereceklerini söyleyen Haluk Levent, önceki gün Ömür Gedik ile kardeşinin güzellik merkezi açılışına katıldı.

    Şarkıcı, kendisini görüntülemeye gelen basın mensuplarının da sorularını yanıtladı.

    "İNSAN BEDENİYLE ÖZGÜRDÜR"

    Oldukça keyifli olduğu görülen şarkıcı, estetikle ilgili düşüncelerinden bahsederken "Bir insan kendisini güzel hissetmek istiyorsa dışarıdaki yorumlar anlamsız. İnsan kendi bedeniyle özgürdür. İnsan kendini nasıl güzel görmek istiyorsa bizim onu eleştirme hakkımız yok" ifadelerini kullandı.

    Levent, bir muhabirin "Estetik yaptırmayı düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine de "Evet, kalça dolgusu" diyerek herkesi güldürdü.

    Haluk Levent: Kalça dolgusu yaptıracağım #1

    Haluk Levent: Kalça dolgusu yaptıracağım #2


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