Haluk Levent, konserde kaybolan çocuğun annesine ulaşmak için beste yaptı

Haluk Levent, konserde kaybolan çocuğun annesine ulaşmak için beste yaptı

Adana’da sahne alan Haluk Levent, kaybolan bir çocuğu sahneye çıkardı, annesini bulmak için beste yaptı. Sanatçının dikkat çeken duyarlı davranışı, izleyenler tarafından büyük alkış aldı.

Yardımlarıyla tanınan sanatçı Haluk Levent, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Adana’nın Ceyhan ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda konser verdi.

Konsere Ceyhan halkı yoğun ilgi gösterirken, ilginç anlar da yaşandı.

Kayıp çocuğun annesini şarkıyla aradı

Kalabalıkta annesini kaybeden Muhammet Ali isimli bir çocuk, Haluk Levent tarafından sahneye çıkarıldı.

Anons etse de anneyi bulamayan sanatçı, çözümü en iyi bildiği yoldan yaptı.

Muhammet Ali'nin annesini bulmak için şarkı besteleyen Levent, izleyenlerin büyük beğenisini topladı.

Haluk Levent, konserde kaybolan çocuğun annesini şarkıyla aradı VİDEO

“Rahat ol, annen gelecek”

Levent, “Neredesin, annesi Ayşe Çetin neredesin? Neredesin, neredesin? Muhammet Ali ağlıyor. Rahat ol, annen gelecek. Neredesin annesi sen neredesin, nasıl bıraktın bu çocuğu buraya? Bırakmadım diyorsun ama ağlıyor deminden beri burada.” sözlerinin yer aldığı besteyi, gitar ve bateri eşliğinde söyledi.

Annesi sahneye koştu

Şarkıda adını duyan anne ise koşarak sahneye çıktı.

Çocuğu annesine teslim eden Levent, tıpkı izleyenler gibi çok mutlu oldu.

Seyirciler de ayak uydurdu

Konsere gelen seyircilerin de ritme ayak uydurduğu görüldü.

Bu anlar sosyal medyada yayılınca, sanatçıya övgüler yağdırıldı.