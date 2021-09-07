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    Haluk Levent: Koronavirüs test sonucum negatif

    Haluk Levent, Twitter hesabında yaptığı açıklamada koronavirüsü atlattığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 07.09.2021 - 13:50
    • Güncelleme : 07.09.2021 - 13:53
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    Haluk Levent: Koronavirüs test sonucum negatif

    Geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanan AHBAP Derneği kurucusu müzisyen Haluk Levent, Twitter'dan yaptığı açıklamada, koronavirüs testinin negatif çıktığını duyurdu.

    "NEGATİFİM"

    Kişisel sosyal medya hesabından bir tweet paylaşan Levent, "Moskova için zorunlu PCR testi sonucu covid pozitif çıkmıştım. Hatta yanlıştır diye kan testi de yaptırmıştım. Sonuç pozitifti. Öksürük, ağrı, ateş filan. Hiç, hiçbirini yaşamadım. Bugün 8. gün ve az önce haber geldi. Testim negatif... Herkesin rahat atlatması dileğiyle." ifadelerini kullandı.

    Haluk Levent: Koronavirüs test sonucum negatif #1

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