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    Haluk Levent, sanal ortamda şarkı söyledi

    Sevilen sanatçı Haluk Levent, dünyada ilk defa tek bir 'Vr' gözlük ile gerçek zamanlı konser verdi.
    • Haber Merkezi
    • 10.11.2022 - 10:08
    • Güncelleme : 10.11.2022 - 10:30
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    Haluk Levent, sanal ortamda şarkı söyledi

    Haluk Levent gözlüğünü takarak Türk bilim insanlarının geliştirdiği 'Yakaza' alemine geçiş yaptı. Seyirci ile sanatçı aynı anda sanal ortamda yerini alarak keyifli dakikalar yaşadı.

    "Vokal bile yapabiliyor"

    Konser sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Haluk Levent, ''Dünya değişiyor... Az önce gördüğünüz gözlük ile dünyanın herhangi bir yerindeki arkadaşım benim konserime gelebiliyor, evinden konserimi izleyip isterlerse vokal yapabiliyorlar.

    "Sadece bu değil"

    Sadece bu değil mesela diş ağrınız var ise gözlük sayesinde doktorla görüşebiliyorsunuz.'' dedi.

    Haluk Levent, sanal ortamda şarkı söyledi #1

    Haluk Levent, sanal ortamda şarkı söyledi #2


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