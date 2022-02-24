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    Haluk Levent, Tüdanya için yardım başlattı

    Zor günler geçiren Tüdanya'nın yardımına Haluk Levent koştu.
    • Haber Merkezi
    • 24.02.2022 - 10:58
    • Güncelleme : 24.02.2022 - 11:07
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    Haluk Levent, Tüdanya için yardım başlattı

    Bir süredir kanserle mücadele eden arabesk şarkıcısı Tüdanya, zor günler geçiriyor.

    Maddi zorluklar yaşayan sanatçının yardımına Haluk Levent koştu. Yardım toplamak için valilikten onay aldığını duyuran Levent, 'Tüdanya'nın bir eve ihtiyacı var.' dedi.

    "ONAY ALINDI"

    Twitter hesabından yardım kampanyası başlattığını duyuran Levent, şu mesajı paylaştı: "Tüdanya! Eski ses sanatçımız. En güzel zamanlarında gırtlak kanseri oldu. Sesini kaybetti, konuşamıyor. Evi oturulmaz halde ve borç içinde.  Sağlığı için bir eve ihtiyacı var,  Valilik onay verdi."

    Haluk Levent, Tüdanya için yardım başlattı #1

    Haluk Levent, Tüdanya için yardım başlattı #2

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