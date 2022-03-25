Petrol
119.22
0.16%
Euro
16.39
0.36%
Dolar
14.84
0.14%
Altın
935.70
0.32%
Borsa
2176
-0.32%
Bitcoin
652.470
2.57%
BTXN Coin
41.00
-1.20%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Açık 6 C

    Haluk Levent, uyarıyor

    AHBAP Derneği Başkanı sanatçı Haluk Levent, sosyal medya hesabından takipçilerine seslendi.
    • Haber Merkezi
    • 25.03.2022 - 07:07
    • Güncelleme : 25.03.2022 - 07:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Haluk Levent, uyarıyor

    Kurucusu ve başkanı olduğu AHBAP Derneğiyle Türkiye'nin dört bir yanında yıllarda ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan Haluk Levent, takipçilerini dolandırıcılık konusunda uyardı.

    "PARAYA DOKUNMAZ"

    Twitter hesabından bir paylaşım yapan Levent şu ifadeleri kullandı:

    "Çok yazdım yeniden yazayım. Kendini “Ahbap üyesi” tanıtan kişiler bazı kurumlardan para isteğinde bulunmuş. Böyle bir durumla karşılaşıldığında tek yapmanız gereken polisi aramak. Ahbap kurulduğundan beri ahbap üyeleri paraya dokunmadı dokunmaz sadece aracı olur. Bilginize"

    Haluk Levent, uyarıyor #1


    İlginizi Çekebilir

    Sultan Alparslan'ın miğferinin kopyası üç kilogram altın kullanılarak yapıldı
    Kültür Sanat

    Sultan Alparslan'ın miğferinin kopyası üç kilogram altın kullanılarak yapıldı

    Kripto ticaret botu ile zamandan kazan!
    Bitbot

    Kripto ticaret botu ile zamandan kazan!

    Ukrayna ordusu Rus tankını imha etti
    Dünya

    Ukrayna ordusu Rus tankını imha etti

    Görüş Bildir