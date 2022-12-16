Haluk Levent'ten Elon Musk'a mesaj

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, sosyal medya hesabından Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk'a mesaj attı.

Geçtiğimiz gün canlı yayında kavga eden Seren Serengil ve Bircan Bali, istemeden de olsa Haluk Levent'in de gündemine girdi.

Yaşananların sosyal medyada gündem olmasının ardından, konuyla ilgili bir paylaşım da ünlü şarkıcı Haluk Levent'ten geldi.

6.2 milyon takipçisi bulunan Twitter hesabından bir yazı yazarak; sosyal medya platformunun yeni sahibi Elon Musk'a şu sözlerle seslendi:

"Papaz olacağız seninle"

"Sevgili Elon Musk, beğeni yapmadığım halde beğeni yapmışım gibi tweetler görüyorum. 1 ay önce de 9 beğeni silmiştim, yine sildim şimdi. Hadi politik tweet bir yana, 'Seren Serengil. Bircan Bali ile kavga etti' tweetini niye beğeneyim ya? Bak Elon! Papaz olacağız seninle bu gidişle."

"Ben değil Elon Musk beğeniyor"

Hızını alamayan Haluk Levent, Twitter profiline de açıklayıcı bir yazı yazdı.

Ünlü sanatçı, "Beğenilere aldanmayın yemin ederim ben değil Elon Musk beğeniyor. Ben silmekten bıktım Twitter benim yerime beğenmekten bıkmadı" notuyla takipçilerine konuyu açıkladı.