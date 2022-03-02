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    Haluk Levent’ten Ukrayna’nın konser davetine cevap: Yeri Filistin olmalı

    Ukrayna Büyükelçiliği’nin kendisine Jamala ile ortak konser teklifine Haluk Levent, “Kesinlikle. Seve seve. Yeri de Filistin olmalı” cevabını verdi.
    • İHA
    • 02.03.2022 - 17:18
    • Güncelleme : 02.03.2022 - 18:05
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    Haluk Levent’ten Ukrayna’nın konser davetine cevap: Yeri Filistin olmalı

    Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri operasyonun ardından birçok Ukraynalı ülkeyi terk etti.

    2016 yılında Eurovision şarkı yarışmasında birinci olan Kırım Türkü şarkıcı Jamala da 2 çocuğu ile Türkiye’ye geldi. Ukrayna Büyükelçiliği, Twitter üzerinden bir paylaşım yaparak Jamala ile Haluk Levent’e konser teklifinde bulundu.

    “BARIŞ VE ÖZGÜRLÜK ŞARKILARI SÖYLEMEK İSTER MİSİNİZ?”

    Paylaşımda, “Eurovision 2016 birincisi Jamala, Rusya’nın sürdürdüğü savaştan dolayı iki çocuğuyla birlikte Türkiye'ye geldi. Ukrayna halkı için başlattığımız yardım kampanyamıza destek olmak adına bir konserde Jamala ile barış ve özgürlük şarkıları söylemek ister misiniz?” ifadelerine yer verildi.

    Sanatçı Haluk Levent’in cevabını, sosyal medya hesabı üzerinden ekip arkadaşları duyurdu.

    “ŞARKILAR İNSAN AYRIMI YAPMAZ”

    Twitter’dan haberi duyuran ekip, Levent’in şu ifadeleri kaydettiğini aktardı:

    “Kesinlikle. Seve seve. Hem Ukrayna halkı için söyleyelim hem de ikiyüzlü Batı'nın unuttuğu Orta Doğu halkları için söyleyelim. Yeri de Filistin olmalı. Şarkılar insan ayrımı yapmaz. Şarkılar sınır dinlemez. Bu konser bence çok güzel olur.”

    Haluk Levent’ten Ukrayna’nın konser davetine cevap: Yeri Filistin olmalı #1

    Haluk Levent’ten Ukrayna’nın konser davetine cevap: Yeri Filistin olmalı #2


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