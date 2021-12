Hamile Jennifer Lawrence galada

Anne olmaya hazırlanan Jennifer Lawrence, yeni filmi Don’t Look Up'ın galasına karnı burnunda katıldı.

Dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Lawrence; Leonardo DiCaprio, Meryl Streep ve Kid Cudi ile başrolleri paylaştığı Don’t Look Up filminin New York’taki galasına gitti.

ÖZEL HAZIRLANDI

İlk bebeğini bekleyen 31 yaşındaki Oscar’lı oyuncu, Dior imzalı elbisesiyle beğeni topladı. Lawrence, kıyafetini Tiffany & Co marka mücevherlerle tamamlamıştı.

LEONARDO DAHA FAZLA PARA ALDI

Lawrence, geçen ay verdiği bir röportajda kendisinden daha fazla ücret aldığını söylediği DiCaprio ile birlikte kırmızı halı pozu verdi.

Ünlü oyuncu, kadınlar ve erkeklerin Hollywood'daki ücret eşitsizliği hakkında konuşurken, kendisi filmden 25 milyon dolar alırken, Leonardo DiCaprio’nun ise 30 milyon dolar kazandığını öğrendiğini açıklamıştı.

"KENDİME KIZDIM"

Lawrence, 2016’da ünlü ekonomi dergisi Forbes’a yaşadığı ücret adaletsizliğini, “Sony’nin hack’lenmesinden sonra, ‘penis sahibi’ meslektaşlarımdan az kazandığım ortaya çıktı, ancak Sony’ye değil, kendime kızdım. İyi bir müzakereci değildim ve erken pes ediyordum. İhtiyacım olmayan miktarlar için kavga etmek istemiyordum. Bu konuyu önemsiz bulduğum için bana kızmayın.” diye anlatmıştı.