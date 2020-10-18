Hamile Kate Ferdinand, eşi Rio ile görüntülendi

Rio Ferdinand'ın eşi, yakında anne olacak. Çift, gezerken kameralara yansıdı.

İngiliz eski futbolcu Rio Ferdinand, bir kez daha baba olacak.

41 yaşındaki Ferdinand, Lorenz, Tate ve Tia adındaki çocuklarının annesi Rebecca'yı meme kanseri yüzünden kaybetmişti.

MARMARİS'TE EVLENDİLER

Ferdinand, eşi hayatını kaybettikten sonra futbolu bırakma kararı aldı. Efsane futbolcu, oyuncu Kate Wright ile geçen yıl Marmaris'te yeniden dünya evine girdi.

HAMİLE KATE GEZMELERDE

Bu yılın başlarında bir bebek beklediklerini ifade eden 29 yaşındaki Kate, eşi Rio ile gezerken görüntülendi.