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    Hamile Kate Ferdinand, eşi Rio ile görüntülendi

    Rio Ferdinand'ın eşi, yakında anne olacak. Çift, gezerken kameralara yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 18.10.2020 - 17:55
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    Hamile Kate Ferdinand, eşi Rio ile görüntülendi

    İngiliz eski futbolcu Rio Ferdinand, bir kez daha baba olacak.

    41 yaşındaki Ferdinand, Lorenz, Tate ve Tia adındaki çocuklarının annesi Rebecca'yı meme kanseri yüzünden kaybetmişti.

    MARMARİS'TE EVLENDİLER

    Ferdinand, eşi hayatını kaybettikten sonra futbolu bırakma kararı aldı. Efsane futbolcu, oyuncu Kate Wright ile geçen yıl Marmaris'te yeniden dünya evine girdi.

    HAMİLE KATE GEZMELERDE

    Bu yılın başlarında bir bebek beklediklerini ifade eden 29 yaşındaki Kate, eşi Rio ile gezerken görüntülendi.

    Hamile Kate Ferdinand, eşi Rio ile görüntülendi #1

    Hamile Kate Ferdinand, eşi Rio ile görüntülendi #2

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