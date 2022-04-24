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    Hamile olmadığını duyuran Hadise, örf ve adetlerine bağlı olduğunu söyledi

    Hadise ve Mehmet Dinçerler ABD dönüşü el ele görüntülendi. Şarkıcının karnını çantasıyla kapatması "hamile" iddialarını alevlendirdi. Hadise konu hakkında bir açıklama yaparak, iddiaları yalanladı.
    • Haber Merkezi
    • 24.04.2022 - 14:46
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    Hamile olmadığını duyuran Hadise, örf ve adetlerine bağlı olduğunu söyledi

    Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan sonra mutluluğu Mehmet Dinçerler'de bulan Hadise, gelin olmaya hazırlanıyor.

    Sevgilisinin evlilik teklifini kabul eden ve geçtiğimiz günlerde nişanlanan Hadise, ABD dönüşü görüntülendi.

    New York dönüşü sevgilisi ile el ele görüntülenen Hadise'nin karnını çantası ile kapatması olay oldu.

    Kameralar kapanana kadar çantasını göbeğinden çekmeyen Hadise için, "Kesin hamile" yorumları yapılmaya başlandı.

    Daha önce yine hamile iddiaları çıkan ve yalanlayan Hadise, bir kez daha konu hakkında açıklama yaptı.

    Hadise'den bebek açıklaması

    Hadise, '2. Sayfa' programına yaptığı özel açıklamada iddiayı "Hamile değilim" diyerek yalanladı. Şarkıcı, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

    "Bizim de ailelerimiz var. Ben gülüp geçiyorum ama ailelerimiz üzülüyor. Çocuk istiyoruz fakat her şeyin zamanı var. Örf ve adetlerimize bağlı bir çiftiz."

    Mehmet Dinçerler ile el ele görüntülenen Hadise'nin daha önce imam nikahı kıydığı iddia edilmişti.

    Hamile olmadığını duyuran Hadise, örf ve adetlerine bağlı olduğunu söyledi #1

    Hamile olmadığını duyuran Hadise, örf ve adetlerine bağlı olduğunu söyledi #2

    Hamile olmadığını duyuran Hadise, örf ve adetlerine bağlı olduğunu söyledi #3


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