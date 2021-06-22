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    Hande Erçel: Çok şanslıyız

    Hande Erçel, sevgilisi Kerem Bürsin’in “Hande ile olduğum için çok şanslıyım” sözlerini hatırlatması üzerine utandı.
    • Haber Merkezi
    • 22.06.2021 - 07:34
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    Hande Erçel: Çok şanslıyız

    Ünlü oyuncu Hande Erçel, önceki gbir toplantı çıkışı objektiflere takıldı.

    Kendisi gibi oyuncu olan Hande Erçel ile aşkını Maldivler'de ilan eden Kerem Bürsin, ilişkisi hakkında "Hande ile olduğum için şanslıyım" açıklamasında bulunmuştu. Erçel, bu sözlerin hatırlatılması üzerine utancını gizleyemedi.

    Yüzü kızaran Erçel, “Ben de şanslıyım, o da şanslı, ikimiz de şanslıyız“ cevabını verdi.

    "BİZ İŞ YÜZÜNDEN BİR ARAYA GELDİK"

    Hande Erçel'le olan ilişkisi hakkında konuşan Bürsin, "Kendisiyle daha önce tanışmıyorduk. Aramızda ilk tanışma günümüzü konuşuyoruz. Yani 'Ne zaman?' diye. Biz iş yüzünden bir araya geldik. Arkadaşlığımız, dostluğa dönüştü. Çok yakın arkadaş ve birbirimize zor zamanlarımızda destek olduk. Bir noktadan sonra tabii, 'Allah Allah, acaba?' dedik. Şanslıyız. Ben Hande ile olduğum için şanslıyım" demişti.

    Hande Erçel: Çok şanslıyız #1Hande Erçel: Çok şanslıyız #2

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