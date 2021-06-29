Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den yeni kare

İki ünlü oyuncu Kerem Bürsin ile Hande Erçel'in aşkları dolu dizgin sürüyor.

Sen Çal Kapımı dizisinde birlikte iki aşığı canlandıran Kerem Bürsin ile Hande Erçel, gerçek hayatlarında da ilişki yaşamaya başladı.

MALDİVLER'DE AŞK

Ünlü çift, geçtiğimiz aylarda birlikte Maldivler'e tatile gitmiş ve aşk yaşadıkları ortaya çıkmıştı. Erçel ve Bürsin tatilden paylaştıkları karelerle aşklarını ilan etmişlerdi.

KEYİFLİ ANLAR

Her yaptıkları merak edilen ikiliden, aşklarını dolu dizgin sürdürüyor. Ablasıyla tatilde olan Erçel, İstanbul'a döndü. Sevgilisine kavuşan Kerem Bürsin, Erçel'i havaya kaldırdığı bir fotoğrafı Instagram'dan paylaştı. İkilinin keyifli anları dikkat çekti.