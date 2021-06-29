Euro
10.3611
-0.09%
Dolar
8.6863
0.04%
Altın
496.05
-0.17%
Borsa
1.373
0%
Bitcoin
299.572
-0.45%
EXEN Coin
30.22
-2.45%
22ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 22 C

    Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den yeni kare

    İki ünlü oyuncu Kerem Bürsin ile Hande Erçel'in aşkları dolu dizgin sürüyor.
    • Haber Merkezi
    • 29.06.2021 - 07:58
    • Güncelleme : 29.06.2021 - 08:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den yeni kare

    Sen Çal Kapımı dizisinde birlikte iki aşığı canlandıran Kerem Bürsin ile Hande Erçel, gerçek hayatlarında da ilişki yaşamaya başladı.

    MALDİVLER'DE AŞK

    Ünlü çift, geçtiğimiz aylarda birlikte Maldivler'e tatile gitmiş ve aşk yaşadıkları ortaya çıkmıştı. Erçel ve Bürsin tatilden paylaştıkları karelerle aşklarını ilan etmişlerdi.

    KEYİFLİ ANLAR

    Her yaptıkları merak edilen ikiliden, aşklarını dolu dizgin sürdürüyor. Ablasıyla tatilde olan Erçel, İstanbul'a döndü. Sevgilisine kavuşan Kerem Bürsin, Erçel'i havaya kaldırdığı bir fotoğrafı Instagram'dan paylaştı. İkilinin keyifli anları dikkat çekti.

    Hande Erçel ve Kerem Bürsin den yeni kare #1

    Hande Erçel ve Kerem Bürsin den yeni kare #2

    Hande Erçel ve Kerem Bürsin den yeni kare #3Hande Erçel ve Kerem Bürsin den yeni kare #4Hande Erçel ve Kerem Bürsin den yeni kare #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir