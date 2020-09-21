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    Hande Erçel'den Murat Dalkılıç açıklaması

    Eski sevgililer Hande Erçel ile Murat Dalkılıç, hafta sonu bir düğünde karşılaştı.
    • Haber Merkezi
    • 21.09.2020 - 12:38
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    Hande Erçel'den Murat Dalkılıç açıklaması

    Sen Çal Kapımı dizisinin başrollerinde Hande Erçel, geçen aylarda ayrıldığı eski sevgilisi Murat Dalkılıç ile ortak arkadaşlarının düğünde pişti oldu. Çıkışta konuyla ilgili soruları yanıtlayan Erçel, ünlü şarkıcı hakkında sessiz kalmak istedi.

    "BİZİ ÇOK SIK BİR ARADA GÖRECEKSİNİZ"

    Eski aşkı Murat Dalkılıç'la konuşup konuşmadığı sorulduğunda ise Erçel, "Küslüğümüz dargınlığımız yok. Ortak arkadaşlarımız çok olduğu için bizi çok sık bir arada göreceksiniz." yanıtını verirdi.

    Hande Erçel den Murat Dalkılıç açıklaması #1

    Murat Dalkılıç ve Hande Erçel arkadaşlarının nikah töreninde ViDEO

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