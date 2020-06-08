Hande Erçel'den Murat Dalkılıç'a yardım

Ünlü oyuncu Hande Erçel, sevgilisi Murat Dalkılıç'ın evinin kirasına destek vermeye başladı.

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, eski eşi Merve Boluğur'dan boşandıktan sonra başarılı oyuncu Hande Erçel ile yeni bir aşka yelken açtı. Bir süredir evlenmek istediğine dair mesajlar veren Murat Dalkılıç, üç yıldır birlikte olduğu Hande Erçel'i sonunda evliliğe ikna etmişti.

HANDE ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Evlilik hazırlığı yapan ünlü çift, koronvirüs engeline takıldı. Koronavirüs salgını sebebiyle maddi olarak zor günler geçiren Murat Dalkılıç, düğünü ertelemek zorunda kaldı.

Maddi sıkıntıya giren Dalkılıç’a, sevgilisi yardım eli uzattı. Kerem Bürsin ile başrolünü paylaştığı yeni bir dizi için çalışmaya başlayan Erçel, sevgilisine jest yaparak, kiranın yarısına ortak olmayı teklif etti. Oyuncu, sevgilisinin işleri düzelene kadar Çubuklu’daki lüks dairelerinin 30 bin liralık kirasının yarısını ödeyecek.