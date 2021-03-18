Hande Erçel'e Murat Can Akdoğan'ı ablası ayarladı

Hande Erçel ile Murat Can Akdoğan ilişkisinin nasıl başladığı ortaya çıktı.

güzel oyuncu Hande Erçel ile sosyetenin ünlü isimlerinden Murat Can Akdoğan aşkı konuşulmaya devam ediyor.

Herkes Erçel, rol arkadaşı Kerem Bürsin ile birlikte sanırken, Erçel’in bir süredir cemiyetin ünlü ismi Murat Can Akdoğan ile birlikte olduğu ortaya çıktı.

ABLALAR İLİŞKİYİ BAŞLATTI

Çiftin nasıl tanıştıklarının ayrıntıları da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. İkilinin tanışmasına Murat Can Akdoğan’ın ablası Cansın Hacısoyu ve Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel Yıldırım vesile olduğu öğrenildi.

İki ablanın dostluğu eskiye dayanıyor. Hatta ablaların eşleri Hakan Hacısoyu ve Caner Yıldırım da arkadaş.

Şimdilik ilişkilerini gizli tutmak isteyen çift, sosyal medyadan birbirini takip etmeye başlayınca yakayı ele vermişti.