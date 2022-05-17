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    Hande Sarıoğlu: Adriana Lima'dan ne eksiğim var

    YouTube'dan yayın yapan Hande Sarıoğlu, kendini öve öve bitiremedi.
    • Haber Merkezi
    • 17.05.2022 - 06:58
    • Güncelleme : 17.05.2022 - 07:09
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    Hande Sarıoğlu: Adriana Lima'dan ne eksiğim var

    Sosyal medya hesabından yaptığı oryantal dansı yayınlayınca spor spikerliği yaptığı kanaldan kovulan Hande Sarıoğlu Youtube'da spor programı yapıyor.

    Yaptığı yayınlardaki hareketlerle ve açıklamalarla olay olan güzel spiker, külotlu çoraplarına ilgi olunca çekiliş yapmış ve bazı takipçilerine çoraplarını hediye etmişti.

    Çorap kaçtı

    Son yaptığı yayında çorabı kaçan Sarıoğlu, yayına öyle devam etti.

    Bir maçta kaçık çorabıyla görüntülenen Adriana Lima'yı hatırlatan Sarıoğlu "Adriana Lima'dan ne eksiğim var, fazlam var" dedi.

    Hande Sarıoğlu: Adriana Lima dan ne eksiğim var #1

    Hande Sarıoğlu: Adriana Lima dan ne eksiğim var #2

    Hande Sarıoğlu: Adriana Lima dan ne eksiğim var #3

    Hande Sarıoğlu: Adriana Lima dan ne eksiğim var #4


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