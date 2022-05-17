Hande Sarıoğlu: Adriana Lima'dan ne eksiğim var

Hande Sarıoğlu: Adriana Lima'dan ne eksiğim var

YouTube'dan yayın yapan Hande Sarıoğlu, kendini öve öve bitiremedi.

Sosyal medya hesabından yaptığı oryantal dansı yayınlayınca spor spikerliği yaptığı kanaldan kovulan Hande Sarıoğlu Youtube'da spor programı yapıyor.

Yaptığı yayınlardaki hareketlerle ve açıklamalarla olay olan güzel spiker, külotlu çoraplarına ilgi olunca çekiliş yapmış ve bazı takipçilerine çoraplarını hediye etmişti.

Çorap kaçtı

Son yaptığı yayında çorabı kaçan Sarıoğlu, yayına öyle devam etti.

Bir maçta kaçık çorabıyla görüntülenen Adriana Lima'yı hatırlatan Sarıoğlu "Adriana Lima'dan ne eksiğim var, fazlam var" dedi.