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    Hande Sarıoğlu, canlı yayında dans etti

    Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu, dansıyla görenleri büyüledi.
    • Haber Merkezi
    • 31.10.2022 - 11:06
    • Güncelleme : 31.10.2022 - 11:32
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    Hande Sarıoğlu, canlı yayında dans etti

    Sosyal medya hesabından paylaştığı oryantal videosundan sonra sunuculuk kariyerine dijitalde devam eden Hande Sarıoğlu, bugün  2. Sayfa magazin programına konuk oldu.

    Evlilik düşünmüyor

    Samimi açıkamalarda bulunan 34 yaşındaki ünlü sunucu, evlenmeyi düşünmediğini söyledi.

    Dansı yüzünden işinden olan Sarıoğlu, canlı yayın performansıyla gündem oldu.  Ünlü sunucu, canlı yayında Murda ve Hadise'nin İmdat şarkısı eşliğinde dans etti.

    Hande Sarıoğlu, canlı yayında dans etti #1


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